日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3033（+25.0+0.83%） ホンダ1429（+7.5+0.53%） 三菱ＵＦＪ3028（-3-0.10%） みずほＦＧ7226（+9+0.12%） 三井住友ＦＧ5956（+6+0.10%） 東京海上7413（+46+0.62%） ＮＴＴ152（+1.0+0.66%） ＫＤＤＩ2691（+1.5+0.06%） ソフトバンク218（-0.7-0.32%） 伊藤忠1927（-0.5-0.03%）