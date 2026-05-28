【本日の見通し】ドル高やや優勢か、ドル円は160円台回復の可能性を意識 中東情勢をにらみながらの展開が続く。米国とイランの和平協議は何らかの合意が近いとの期待から原油安が昨日も進むなど、ある程度の楽観論が見られる。一方でドル円はしっかりした動きが継続し、一時159.58円まで上値を伸ばした。介入警戒感が上値を抑え、一気の上昇には慎重になっているものの、じりじりとした上昇が続いている。 ド