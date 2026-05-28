東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.52高値159.58安値159.18 160.07ハイブレイク 159.83抵抗2 159.67抵抗1 159.43ピボット 159.27支持1 159.03支持2 158.87ローブレイク ユーロドル 終値1.1626高値1.1661安値1.1622 1.1690ハイブレイク 1.1675抵抗2 1.1651抵抗1 1.1636ピボット 1.1612支持1 1.1597支持2 1.1573ロ&#12