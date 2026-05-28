お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志が２８日までに自身のＳＮＳを更新。相方の山根良顕とのまるで夫婦のようなショットを公開しファンの笑いを誘った。田中はインスタグラムに「今日は山根の誕生日アンガールズコンビ揃って５０歳になりました！ハートのようでハートになってない写真つけておきます」とつづり、スーツ姿の田中と着物姿の山根が片手で手をつなぎ、もう一方の手でハートマークを作った写真をアップ。こ