◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。菅野智之投手（３６）と自身初めて日本人先発と投げ合う。前日のロッキーズ２戦目に死球が右手を直撃。その後に今季初めて途中交代しており、試合後にロバーツ監督は「打席に立つかどうかはまだ