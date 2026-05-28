28日(木)午前6時現在、台風6号はフィリピンの東を北上中です。台風は今後発達を続け、来週前半には強い勢力で沖縄や奄美に近づくおそれがあり、今後の進路に注意が必要です。■来週前半に強い勢力で沖縄・奄美に接近かきのう27日(水)に発生した台風6号は、28日(木)午前6時現在、フィリピンの東を北北西にゆっくり進んでいます。台風は、今後発達しながら北上を続け、31日(日)には強い勢力となり、その後、勢力を維持したまま週明け