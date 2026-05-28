１０月の酒税改正を控え、ビール大手各社が第３のビールをビールへと相次いで「格上げ」している。減税対象となるビールと第３のビールの価格差が縮まり、需要の拡大が見込まれるためだ。各社は主力ブランドの商品力強化も進め、幅広い世代の消費者を取り込みたい考えだ。（水野友晴）割安感薄れキリンビールは２７日、第３のビール「本麒麟」の麦芽比率を高めてビール化し、１１月に発売すると発表した。「麦１００％」への刷