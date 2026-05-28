記者会見で著書を手にする覆面作家の雨穴さん＝2025年1月、東京都千代田区の日本外国特派員協会【ロンドン共同】英国推理作家協会は28日、優れた推理小説に贈るダガー賞の翻訳部門最終候補に雨穴さんのなど6作品を選んだと発表した。7月2日「変な絵」に受賞作を発表する。ダガー賞は1955年に創設され、世界的に権威のある賞として知られる。昨年の翻訳部門では王谷晶さんの「ババヤガの夜」が日本人作家の作品で初めて受賞した