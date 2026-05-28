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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：００米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が討議に参加 １０：３０豪・民間設備投資 １５：４５仏・卸売物価指数 １８：００ユーロ・経済信頼感 １８：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） ２１：３０米・個人所得 ２１：３０米・個人消費支出 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保