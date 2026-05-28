２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円５２銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円４７銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。 イラン国営テレビは２７日、米国との紛争終結に向けた覚書草案を入手したと報道。イランは１カ月以内にホルムズ海峡を通る商業航行を紛争前の水準に戻し、米国はイラン周R