２８日の東京株式市場は方向感の見えにくい地合いながら、日経平均株価は強調展開を維持しそうだ。上値も重く６万５０００円台前半の推移か。前日の欧州株市場では高安まちまちの展開で、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸはわずかに安く続落となったが、フランスのＣＡＣ４０や英国のＦＴＳＥ１００などは上値を追った。ＦＴＳＥ１００は７連騰と上値指向が強い。引き続き中東情勢が気にされており、戦闘終結に向けた思惑が錯綜