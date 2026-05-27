「お昼の薬を飲み忘れてしまったけど、もう夕方だし今から飲んでいいのかな？」「食前の薬を飲み忘れてご飯を食べてしまったけど食後に飲んでもいいのかな？」このように薬を飲み忘れた時にどのように対処していいか迷った経験をされた方も多いと思います。薬を飲み忘れ時にはどうしたらいいのか、薬の飲み忘れに関するよくある疑問を薬剤師の小泉さんに詳しく解説してもらいました。 監修薬剤師：小泉 優莉（薬剤師） 北