介護保険制度のなかで、本人の身体状態をあらわす指標として欠かせないのが寝たきり度です。介護の現場では日常的に使われる言葉ですが、正式名は障害高齢者の日常生活自立度といい、厚生労働省によって厳格な評価基準が定められています。適切な介護ケアにとって重要なもので、ただベッドに寝ているかどうかを判断するだけのものではありません。 本記事では、寝たきり度と要介護認定の違い、評価のポイント、具体的な活用方法を