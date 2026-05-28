フランクフルト時代にヨーロッパリーグの優勝を経験。そしてクリスタル・パレスでも、鎌田大地は欧州カップ戦で頂点を味わった。パレスは現地５月27日、カンファレンスリーグ（ECL）の決勝でスペインのラージョ・バジェカーノと対戦。スコアレスで迎えた51分、アダム・ウォートンのミドルシュートのこぼれ球をジャン＝フィリップ・マテタが押し込み、先制に成功する。この１点を最後まで守り抜いたパレスが、１−０で勝利。