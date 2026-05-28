― ダウは182ドル高と最高値を更新、米国とイランの紛争終結期待で原油価格が下落 ― ＮＹダウ 50644.28 ( +182.60 ) Ｓ＆Ｐ500 7520.36 ( +1.24 ) ＮＡＳＤＡＱ 26674.74 ( +18.56 ) 米10年債利回り4.485 ( 0.000 ) ＮＹ(WTI)原油 88.68 ( -5.21 ) ＮＹ金 4448.4 ( -53.9 ) ＶＩＸ指数16.29 ( -0.72 ) シカゴ日経225先物 (円建て)65195 ( +175 ) シカゴ日