実は有人レジより業務内容が多くて大変なのに「暇だろ」と勘違いされるのも辛いし、そんな不満をぶつけられて心が削られていくのも辛い…。【漫画】本編を読むAI化が進む現代、スーパーやコンビニでも当たり前になりつつある「セルフレジ」。便利だという声がある一方、「なんで客がレジをしなきゃいけないの？」という不満も根強い。今回は、そんなセルフレジ論争を描いた狸谷さん(@akatsuki405)による「ヒャッキン店員のひとりご