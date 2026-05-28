中国のSNS・小紅書（RED）に「日本の女性に対する態度は本当に矛盾している」との投稿があり、反響が寄せられた。投稿者の女性は「日本は本当に矛盾した場所。女性への尊重があるかどうかという点で言えば、結婚後には多くの女性が夫の姓を名乗らなければならない。もちろん夫が妻の姓に変える家庭もあるけれど、やはり少数派だ。街なかで子どもを連れているのは普通は母親（女性）。時には1人で2〜3人、あるいはそれ以上の子を連