第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は、5月28日に開幕する。12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車は30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦。特集記事の第3回は、主将に就任して2度目の都市対抗に臨む逢沢崚介外野手（29）。油断もなければ、慢心もない。逢沢崚介主将は都市対抗東海地区2次予選に向け、表情を引き締めた。「昨年は初戦でクラブチームに3点先制されることもありま