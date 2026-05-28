巨人の田中将が28日のソフトバンク戦に先発する。交流戦の登板は楽天時代の23年6月14日広島戦以来。巨人移籍後は初めてになる。ソフトバンク戦は通算20勝9敗、防御率2・49。自身のカード別勝利では日本ハム戦の27勝に次ぎ、オリックス戦と並び2番目に多い。今季は既に3勝を挙げているが、4勝すれば昨年の3勝を早くも上回る。現在日米通算203勝（日本125勝、米国78勝）をマーク。勝てばダルビッシュ有の208勝に次ぎ、黒田博樹の