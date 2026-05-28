◇交流戦阪神2─5日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神は巡り合わせが悪かった。相手を上回る12安打を放ったが、10本が2死後に出たものだった。喫した3併殺も快打が野手の守備範囲内に飛んだものだった。野球ではこんなことが起きる。監督も選手もどうすることもできない。「それも野球ですからね」と敗戦後、監督・藤川球児は言った。大リーガーたちもよく口にするセリフで、不運を嘆かず胸にしまう時に使う。そう、