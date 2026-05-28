タレントの梅宮アンナ（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。結婚1周年を記念した旅行でハワイを訪れたことを明かした。「結婚1周年を迎えて記念としてふたりはハワイを選びました」とつづり、夫のアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏との旅行を報告した。「私が最後にハワイに来たのは8年前でした。父親との最後の旅行はハワイでした。ハワイが大好きだった父親でした。父親と最後に泊まったホテ