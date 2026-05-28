BTSのアルバム「ARIRANG（アリラン）」のタイトル曲「SWIM」が、今年リリースされた全世界全アーティストのすべての曲の中で、初めて5億ストリーミングを超えた。グローバム音源プラットフォームSpotifyは27日「26日に累積再生数5億回を超えた」と発表した。3月20日に発表した同曲は、荒れた波の中でも止まらず自分のペースで泳ぎ続ける意志と、人生への深い愛を込めた曲で、メロディーと歌詞が世界中ファンの共感を得た。リーダー