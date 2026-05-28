西武は27日、株式会社西武ライオンズと立教大学スポーツウエルネス学部は、2026年4月23日(木)に、西武ライオンズにおける地域コミュニティ活動「L-FRIENDS（エルフレンズ）」の取り組みの一環として「連携協力に関する基本協定」を締結したことを発表した。この協定は、西武ライオンズと立教大学スポーツウエルネス学部がそれぞれ持つ人的・知的資源を有効に活用しながら、協働して事業に取り組むことで、地域社会の発展や市民