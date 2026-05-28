“カンヌ帰り”の千鳥・大悟が、きょう28日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜)の「ゴチになります!27」に参戦する。過去2回のゴチでは、まさかの2戦連続ビリで自腹。今回も「正直、自信はない」と言い切る。千鳥・大悟○佐野勇斗、開始前から自信満々の強気発言大悟は、食材探しロケに「ダイゴチャンマン」として体当たりで参加しているものの、「食材探しのロケでもらったお金