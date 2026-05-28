鹿島ユースの林勘太「僕にはチームのために頑張らないといけない責任があるんです」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国9地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回は鹿島アントラーズユースのDF林勘太について。5月17日のプリンスリーグ関東2部・第7節の桐光学園vs鹿島アントラーズユースB戦では、前日のプレミアリーグEAST第8節の青森山田戦で先発し、87分まで出場をしてい