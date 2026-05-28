毎シーズン、バズりアイテムが登場している【ユニクロ】。パンツを選ぶならどれがおすすめ？ それなら、週5でユニクロを着る筆者におまかせ！ シルエットの美しさにこだわりたい、穿き心地もゆずれない、今っぽいアイテムが欲しい……など、さまざまな要望に応えてくれそうな1本が揃っています。今回は、40・50代が取り入れやすく、毎日の装いをアップデートできそうな優秀パンツを厳選。プラスワンでトレンド感が出る