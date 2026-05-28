これは友人A子に聞いた話です。家族で訪れた回転寿司店。楽しみにしていた注文品を目の前で横取りされました。悪びれない態度に怒りがこみ上げましたが、店員の冷静な対応が状況を変えました。 久しぶりの外食に、家族の時間が戻る その日は久しぶりの外食でした。仕事や家事に追われる毎日の中で、ようやく取れた家族の時間。子どもも朝から楽しみにしていて、お店に入った瞬間からずっと嬉しそうでした。席に着き、タ