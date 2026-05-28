記事ポイント1974年スタートの長寿番組「なごやか寄席」の貴重なライブ音源を、ジャズと組み合わせた特別編成で放送八代目橘家圓蔵・初代三笑亭夢楽・三代目桂文朝による昭和の名人芸3演目を収録2026年5月31日（日）26時15分〜29時00分にTOKAI RADIOで放送、radikoタイムフリーでも1週間聴取可能 昭和の名人落語とジャズが1夜に融合する特別番組が、TOKAI RADIOで放送されます。「なごやか寄席 with urban jazz night」は、20