お笑いコンビ・すゑひろがりずの三島達矢(43)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。手術を終えたことを報告した。 【写真】術後の痛々しい姿…それでも明日から仕事に復帰 三島は「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と報告。続けて「アトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした」と記し、「患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」と