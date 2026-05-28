記事ポイントCS放送「衛星劇場」がJAEJOONG(ジェジュン)の横浜公演を2026年9月にテレビ初・独占放送します。対象公演は、2026年5月23日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われた「2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -」です。本ツアーは、2026年5月から8月にかけて全国8都市11会場を巡る最新日本ツアーです。 CS放送「衛星劇場」が、JAEJOONG(ジェジュン)の最新日本ツアーから横浜公演を放送します。2004年にデ