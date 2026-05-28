女優・奥貫薫が26日、自身のインスタグラムを更新。世界で活躍する俳優との2ショットをアップした。 【写真】子ども6人の包容力世界的俳優に抱き寄せられる人気女優 名優に抱き寄せられるような2ショットを公開した奥貫。お相手は自身の半生を語るひとり舞台「らくだ」で来日しているフランス人俳優のジャン・レノだ。孤独な殺し屋を演じた映画「レオン」では世界中を魅了した。 舞台は24日まで都内で上演され、7月19日