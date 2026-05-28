読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー(29)が27日、自身のインスタグラムを更新。7月31日をもって、同社を退社することを発表した。 【写真】豪快な足上げ！昨年「す・またん!」代表として甲子園で始球式をする佐藤アナ 佐藤アナは「私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と退社の意向を公表。同社での日々について「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、た