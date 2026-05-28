ミュージシャンのJUONが27日、自身のインスタグラムを更新。有名芸能人とグラスを手にした2ショットを投稿した。 【写真】イケてる2人の距離感ベテランが包み込むような表情 JUONは「親子みたいと言われます。」と記し、Tシャツ＆半ズボン姿のベテラン歌手と食事をする様子を公開。並んでいるのはアニメ「あしたのジョー」(1970年)の主題歌でも知られる俳優で歌手の尾藤イサオ。ソロ歌手としてメジャー