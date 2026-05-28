高3の6月。部活の引退が見えてくると、いよいよ受験が現実味を帯びてきます。 【写真】人気アイドルグループのメンバー「京都大学に通っています」 「うちの子も総合型選抜(旧AO入試)を受けられないか」と考え始めるものの、「今からで間に合う?」「すごい実績がないとダメ?」と焦る親御さんも多い時期です。 こんにちは。おうち受験コーチングの鈴木詩織です。 結論から言うと、高3の6月からでも総