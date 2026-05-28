JR西日本 JR西日本は、停電で信号機がつかないトラブルが発生したとして、伯備線の倉敷ー新見間と吉備線の備中高松ー総社間で運転を見合わせています。倉敷ー総社間と備中高松ー総社間については、運転再開の見通しが立ったということです。