かつや（東京都千代田区）が展開するとんかつ専門店「かつや」のお得な「感謝祭」が5月28日にスタートします。人気メニュー5品がどれでも150円引きになります。【写真】だと、わかりやすい！“150円”引きの対象メニュー5種がコレです！「感謝祭」では、サクサク柔らかな“とんかつ”をシンプルに味わう「ロースカツ定食」（感謝祭価格748円）、暑い時期に恋しくなる「おろしカツ定食」（同902円）のほか、「カツ丼（竹）」（