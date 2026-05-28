記事ポイントTOKAI RADIOが5月31日（日）19時から、岐阜県加茂郡東白川村の戦争体験者を追ったドキュメンタリー番組「いくさ遺産 言霊をつぐもの」を放送します2015年収録の体験者の声と2026年収録の遺族の証言を組み合わせ、記憶の継承という課題に迫る構成です読み聞かせサークル「夢風船」が主催した300人規模の朗読会や、平和祈念館の移設など村の現状も取り上げます TOKAI RADIOが2026年5月31日（日）、岐阜県加茂郡東白