記事ポイント暑さ指数（WBGT）に対応した5色のランプとブザーで熱中症リスクを瞬時に通知直径60mm・高さ352mmのコンパクト設計で工場や学校など幅広い現場に設置可能基本価格54,000円（税抜）〜、2026年4月より法人向けに販売開始 工場や学校の現場で、熱中症のリスクを色と音で即座に知らせる製品が登場しました。エムジーは、暑さ指数（WBGT）に連動した5段階の発光とブザーで危険度を可視化する表示灯を2026年4月に発売し