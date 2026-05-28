記事ポイント国内最大規模の音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のアワードウィークに、イベントDXソリューション「AiMeet」が初めて導入されます1つのQRコードで複数会場・複数イベントへの入場が完結し、受付業務の標準化と混雑緩和を実現します入場データのリアルタイム集計により、主催者は管理画面「Ai Manager」で来場・混雑状況を即時に把握できます 2026年6月5日（金）から6月13日（土）にかけて、お台場・青海