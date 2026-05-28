女優・戸田恵梨香が、代表作を“また”ひとつ積み上げた。4月27日に世界独占配信がスタートしたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（全9話）。番組部門の日本ランキング初登場1位を飾って以降も、3週連続で1位に輝くなど、高い注目度をキープしている本作で、主演を務める戸田が、評価をさらに揺るぎないものにしている。【写真】『地獄に堕ちるわよ』で細木数子を体現67歳までをひとりで演じる戸田恵梨香◆ミサミサから始ま