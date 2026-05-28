記事ポイント2026年7月18日・19日、神戸国際展示場で「神戸ハンドメイドマルシェ2026」が開催2日間合計約1,000ブースが出店、20,000点以上の手づくり作品が集結初心者向け15種類のワークショップも開催、入場料は前売600円・当日700円 全国のハンドメイド作家が一堂に会する「神戸ハンドメイドマルシェ2026」が、2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間、神戸国際展示場3号館で開催されます。今回で6回目を迎えるこのイベン