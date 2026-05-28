2018年に決意の“フルモデルチェンジ”で再デビューした作品が爆売れし、一躍トップまで上り詰めた、元セクシー女優の深田えいみ。出演作品は軒並み上位にランクインし、その人気はセクシー女優としてだけでなく、X（旧Twitter）でのファンとのやりとりがバズり“大喜利お姉さん”として話題になった。【映像】深田えいみの自宅に潜入 先行映像SNS総フォロワー数は約1400万人を超え、世界的な人気を誇る彼女だが、過去にはいじ