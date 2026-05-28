高市早苗首相は25日、首相官邸で補正予算案などについて記者団にコメントを発した。だが、記者とのやり取りが SNS を中心に波紋を広げているようだ。 まず、高市首相は「必要に応じて、今回創設する『中東情勢等対応予備費』も活用しながら、適切に対応してまいります」とガソリン代の価格高騰への対応策に触れ、「政府は数百人規模の体制で地方機関も総動員し、目詰まり解消に取り組み、900団体に対する通常どおりの供給・発注