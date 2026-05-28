米イスラエルのイラン攻撃から２８日で３か月となり、国内のスーパーなどで、原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）の供給不安の影響が広がっている。政府は調達の多角化を図っているが、小売り現場では供給不安が解消していない。各社は調達難や価格上昇に対応し、食品包装材の削減など対策を強化している。（橋本龍二、福原悠介）トレーを無色にイトーヨーカ堂は今月から、東京都内の一部店舗でプラスチック容器に入れて