マンチェスター・ユナイテッドが、今夏の補強戦略で重要な判断を下そうとしている。『BBC』によると、ユナイテッドはノッティンガム・フォレスト所属エリオット・アンダーソン獲得レースから撤退する可能性があるようだ。マイケル・キャリック監督は中盤強化を強く望んでいるものの、クラブ側は“過剰な移籍金”を支払う考えはなく、長期化する交渉にも慎重な姿勢を見せているという。そのため、現時点ではマンチェスター・シティ