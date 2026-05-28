チェルシーに“大型流出”の可能性が浮上している。『THE Sun』によると、エンソ・フェルナンデスがクラブ側へ退団希望を伝えたという。ただし、チェルシーは簡単に放出する考えはなく、移籍金として1億2000万ポンドを要求している模様だ。レアル・マドリードを筆頭に、マンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンも状況を注視していると報じられている。同選手は今季、契約延長交渉を進めていたものの、大きな進展はなかったよ