バイエルンが日本代表DF伊藤洋輝の放出を検討しているようだ。独メディア『Bavarian Football Works』が伝えている。昨夏にシュツットガルトから加入した伊藤は、センターバックと左サイドバックをこなせる守備者として期待を集めていた。しかし今季は負傷に苦しみ、長期離脱を繰り返すシーズンとなった。同メディアによれば、中足骨の骨折などによって今季の伊藤は合計159日間の離脱を強いられて30試合を欠場したという。そうした