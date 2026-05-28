タレントの森尾由美（５９）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を重ねての心境の変化を明かす一幕があった。今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。年を重ねての友人関係の話になると「私、８３年にデビューしてるんですけど、そのメンバーと１０年ぐらい前からまた会うようになったんです」と森尾。「それから、そのメンバーと５年に１回、ライブをしてるんですね