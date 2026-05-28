「体力をつけるには、とにかくたくさん歩けばいい」と思っていないだろうか。もちろん、体を動かすことは大切だ。だが、ただ歩数を増やすだけでは、体力を伸ばす運動としては十分でないこともある。大切なのは、毎日の運動を「なんとなくの習慣」で終わらせず、体力を伸ばす刺激に変えること。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集しその