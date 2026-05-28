ガールズグループITZYのリアが、大胆な衣装を完璧に着こなした。リアは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】リア、“胸下パックリ”で大胆肌見せ公開された写真には、白のノースリーブトップスにショートパンツを合わせたリアの姿が収められている。中央にカットアウトデザインが施されたトップスから大胆に肌を見せ、アンニュイな雰囲気とともに視線を奪った。この投稿を見たファンからは、「美しすぎる